На Донбассе ВСУ отбили все атаки войск РФ на трех направлениях 19.05.2022, 15:14

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Наступление войск РФ на стратегически важных участках захлебнулось.

Ночь на четверг, 19 мая, в Донецкой области прошла относительно спокойно. Однако оккупационные войска России пытались прорвать украинскую оборону. Они проводили атаки на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях, однако их удары были отбиты силами обороны Украины. Враг с потерями отошел на предыдущие позиции. Населенные пункты региона постоянно подвергаются ракетным обстрелам и авиаударам. Людям нельзя медлить с эвакуацией. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

В ходе всеукраинского телемарафона он рассказал о том, что ночью в регионе было относительно спокойно. Враг проводил атаки на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях, однако удары были отбиты.

"Атаки отбили. Держим свои позиции. Вооруженные Силы Украины воюют мужественно и умело. Противник отошел на свои предыдущие позиции с потерями", - отметил чиновник.

Также он сказал, что населенные пункты на Донетчине постоянно страдают от вражеских обстрелов и авиаударов.

По словам Кириленко, в Бахмуте продолжают оставаться более 20 тысяч жителей. Уезжать они не спешат, поскольку не понимают, как будут жить вне своих домов, и будут ли им выплачиваться денежные средства для обеспечения. При этом эвакуация продолжается.

"Хотя я точно знаю, что с первых дней эвакуации есть системная разъяснительная работа. Однако когда начинаются обстрелы, то люди имеют план обвинять всех, что начались обстрелы. Тогда уже мы их эвакуируем, но это происходит гораздо сложнее, с опасностью для жизни и здоровья", - сказал Кириленко.

Чиновник добавил, что в тех городах, где идут самые жесткие бои, люди в большом количестве уезжают. Власти региона работают над организацией маршрутов и рассказывают людям, как им действовать. Медлить с эвакуацией не нужно.

"Тратить время не нужно, поскольку нам здесь будет спокойнее в части концентрации усилий в борьбе с врагом", - подчеркнул Павел Кириленко.

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