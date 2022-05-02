На востоке и юге Украины идут ожесточенные бои 1 2.05.2022, 7:31

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Оперативная информация от Генштаба ВСУ.

Российские оккупанты продолжают проводить наступление на Изюмском направлении в Харьковской области Украины.

Как сообщает Генштаб, оккупанты наступают на направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск.

Кроме того, агрессоры продолжают обстреливать украинских военных.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает обстрелы города Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка.

Вооруженные силы Украины на южном направлении удерживают занятые рубежи и не дают российским оккупантам продвинуться. Общие же потери врага за сутки составляют 35 рашистов, 7 единиц техники, в том числе бронированной, автомобильной и реактивной системы залпового огня.

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