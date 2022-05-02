ВСУ сбили 10 российских беспилотников за сутки

ВСУ сбили 10 российских беспилотников за сутки1
- 2.05.2022, 7:38
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Беспилотники «Орлан» — самая популярная цель для украинских подразделений противовоздушной обороны.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 мая сбили 10 российских беспилотников Орлан.
Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в «Фейсбуке», эти БПЛА использовались противником для разведки и корректировки огня.
Отмечается, что беспилотники «Орлан»— самая популярная цель для подразделений противовоздушной обороны ВСУ, поскольку вертолеты — редкость, а самолеты оккупантов избегают ближних боев с украинскими истребителями и стараются не входить в зону поражения зенитных ракетных комплексов Украины.
Преимущественно авиация врага действует вне воздушного пространства Украины, говорится в сообщении, или же на временно оккупированной территории, где противник существенно нарастил собственные средства ПВО разных типов.
«Не стоит умалять роль этого комплекса в войне. Орлан-10 может выполнять разные задачи, скажем, делать целеуказание, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск», — резюмирует Командование Воздушных Сил ВСУ.