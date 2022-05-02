Украинские воины мощно ударили по скоплению вражеской техники 4 2.05.2022, 10:25

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Операцию провели украинские спецназовцы и артиллерия.

На Харьковщине, во время проведения разведывательных мероприятий, воины Сил специальных операций Украины обнаружили скопление вражеских тяжело - и легкобронированных машин. Во взаимодействии с артиллерией их удалось уничтожить.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Через час после определения приоритетных целей для поражения, воины ССО скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь по вражеским целям.

Потери россиян составили:

Танк Т-90 - уничтожен

Танк Т-80БВМ - уничтожен

МТЛБ - уничтожено

МТЛБ - повреждено

Кроме того, украинские защитники метким попаданием разрушили блиндаж врага. Потери среди личного состава российских оккупантов уточняются.

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