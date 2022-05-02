Ученые нашли новый способ обеспечить энергией колонию на Марсе 5 2.05.2022, 10:49

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Специалисты из Калифорнии провели исследование.

На Марсе регулярно происходят достаточно сильные пылевые бури. Кроме того, планета расположена на достаточно большом расстоянии от Солнца. Именно поэтому, для обеспечения возможной колонии человечества энергией, на Красной планете будет использоваться солнечная энергия, а не ядерная. Специалисты из Калифорнийского университета, который находится в Беркли, предположили, что фотовольтаика (наука о преобразовании солнечного света в электроэнергию) позволит достичь весьма неплохих результатов в дальнейшем. Об этом сообщает Forbes (перевод - planetanovosti.com).

Солнечная энергия, возможно, станет основной для того, чтобы обеспечивать колонию людей на Марсе электричеством. Процесс преобразования солнечных лучей в электрическую энергию называется фотоэлектрическим. Изучением этого процесса максимально подробно занимается такая наука, как фотовольтаика.

Для получения достаточного количества энергии, можно установить специальные фотоэлектрические солнечные панели. При этом они могут эксплуатироваться как во время коротких миссий на Марс, так и для проживания постоянной колонии на планете.

Очередное исследование специалистов продемонстрировало, что легкие и эффективные солнечные панели будут предоставлять нужное количество энергии тогда, когда на Красной планете будет день. Для того, чтобы ночью во время пылевой бури человечество не осталось без энергии, можно часть полученную днем энергии перерабатывать в газообразный водород. Это указывает на то, что солнечная энергия может демонстрировать такой же показатель эффективности, как и ядерная.

Аарон Берлинер из Калифорнийского университета считает, что лучше всего использовать ту солнечную энергию, которую можно получить непосредственно на экваторе Марса и в близких к нему регионах. Приполярные области, где мало солнечного света, будут нуждаться в применении ядерной энергии. В кратерах Езеро и Гейла, которые исследуются марсоходами, максимально эффективной будет считаться солнечная энергия, ведь они находятся недалеко от экватора планеты.

На сегодняшний день специалисты пытаются установить, как именно можно минимизировать влияние пылевых бурь на установленные солнечные панели. Ведь они могут привести к тому, что панели не смогут предоставлять необходимое количество энергии.

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