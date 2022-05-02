Генштаб ВСУ назвал новые потери врага: за сутки уничтожены сотни оккупантов 1 2.05.2022, 11:37

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И десятки единиц техники армии РФ.

Потери РФ в войне с Украиной за сутки возросли еще на 300 человек и теперь составляют приблизительно 23 800 оккупантов.

В Украине также уничтожены еще 22 танка, 48 боевых бронированных машин, восемь артиллерийских систем и одна реактивная система залпового огня, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

По его данным, в украинском государстве еще ликвидированы два самолета, 26 беспилотников оперативно-тактического уровня, 28 единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами и шесть единиц специальной техники.

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