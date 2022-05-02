закрыть
2 мая 2022, понедельник, 13:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На оккупированных территориях больницы переполнены российскими солдатами

2
  • 2.05.2022, 13:22
  • 2,398
На оккупированных территориях больницы переполнены российскими солдатами

Россияне выгоняют из медучреждений даже больных с открытой формой туберкулеза.

На оккупированной территории Харьковщины едва ли не все медучреждения заполнены ранеными российскими военными. В частности, в Волчанске оккупантов разместили в тубдиспансере.

Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка, которая находится в Харькове.

По ее словам, россияне даже выгнали оттуда больных с открытой формой туберкулеза. Также оккупанты заставляют работать украинских медиков.

Доходит даже до того, что их принуждают проходить полиграф. Если выявляют в чем-то нелояльных или не нравящихся, то отправляют на передовую, даже медиков,

– рассказала журналистка.

Также ранеными российскими военными заполнены почти все медицинские учреждения в Балаклее.

По данным украинских разведчиков , на оккупированных территориях Украины россияне уничтожают медицинскую инфраструктуру, вывозят оборудование и оставляют население без медпомощи. Помещения, которые использовались для лечения инфекционных болезней, заполняют ранеными оккупантами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников