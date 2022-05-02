На оккупированных территориях больницы переполнены российскими солдатами 2 2.05.2022, 13:22

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Россияне выгоняют из медучреждений даже больных с открытой формой туберкулеза.

На оккупированной территории Харьковщины едва ли не все медучреждения заполнены ранеными российскими военными. В частности, в Волчанске оккупантов разместили в тубдиспансере.

Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка, которая находится в Харькове.

По ее словам, россияне даже выгнали оттуда больных с открытой формой туберкулеза. Также оккупанты заставляют работать украинских медиков.

Доходит даже до того, что их принуждают проходить полиграф. Если выявляют в чем-то нелояльных или не нравящихся, то отправляют на передовую, даже медиков,

– рассказала журналистка.

Также ранеными российскими военными заполнены почти все медицинские учреждения в Балаклее.

По данным украинских разведчиков , на оккупированных территориях Украины россияне уничтожают медицинскую инфраструктуру, вывозят оборудование и оставляют население без медпомощи. Помещения, которые использовались для лечения инфекционных болезней, заполняют ранеными оккупантами.

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