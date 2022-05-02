Генерал Ходжес: Война уже в решающей стадии 1 2.05.2022, 14:37

16,398

Cледующие 2-3 недели определят то, что будет в течение 2-3 лет.

Следующие несколько недель войны России против Украины будут решающими. То, как будут развиваться события в течение этого времени, определит то, что будет происходить в течение следующих 2-3 лет.

Война сейчас находится в решающей стадии. Об этом заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес в эфире украинского национального телемарафона.

"Мы сейчас в решающей стадии. Всё, что произойдет в следующие 2-3 недели, будет решающим для ближайших 2-3 лет", – отметил он.

По словам Ходжеса, многое будет зависеть от того, как будут вести себя страны-партнеры Украины и насколько быстро они предоставят для нее необходимое для защиты оружие.

"Удастся ли нам доставить в руки солдат те технические возможности, которые им нужны, чтобы предотвратить нападение. Мне кажется, что мы почувствуем изменение импульса в течение ближайших 2-3 недель. Они будут чрезвычайно важными", – подчеркнул экс-командующий армии США в Европе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».