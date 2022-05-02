Генерал Ходжес: Война уже в решающей стадии

Генерал Ходжес: Война уже в решающей стадии1
- 2.05.2022, 14:37
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Cледующие 2-3 недели определят то, что будет в течение 2-3 лет.
Следующие несколько недель войны России против Украины будут решающими. То, как будут развиваться события в течение этого времени, определит то, что будет происходить в течение следующих 2-3 лет.
Война сейчас находится в решающей стадии. Об этом заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес в эфире украинского национального телемарафона.
"Мы сейчас в решающей стадии. Всё, что произойдет в следующие 2-3 недели, будет решающим для ближайших 2-3 лет", – отметил он.
По словам Ходжеса, многое будет зависеть от того, как будут вести себя страны-партнеры Украины и насколько быстро они предоставят для нее необходимое для защиты оружие.
"Удастся ли нам доставить в руки солдат те технические возможности, которые им нужны, чтобы предотвратить нападение. Мне кажется, что мы почувствуем изменение импульса в течение ближайших 2-3 недель. Они будут чрезвычайно важными", – подчеркнул экс-командующий армии США в Европе.