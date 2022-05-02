В кинотеатрах Минска будут показывать индийские фильмы вместо голливудских 11 2.05.2022, 16:15

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Что происходит сейчас с кино?

После начала войны в Украине голливудские студии-мейджоры покинули российский и белорусский рынок. Отменились главные премьеры. Кинокритик Никита Лаврецкий для издания Citydog разобрался, что все это означает для белорусского кинопроката и смогут ли выжить наши кинотеатры.

Согласно статистике, предоставленной УП «Киновидеопрокат» (объединяет 13 государственных кинотеатров в Минске), с июня 2021 года по февраль 2022 года в топ-5 лидеров проката попадали в основном американские фильмы. Среди исключений — ограниченный ряд российских фильмов («БУМЕРанг», «Последний богатырь: Посланник Тьмы» и еще 5 примеров), а также франко-канадский мультфильм «Пламенное сердце».

Раньше — голливудские фильмы, сейчас — альтернативные варианты

— По примерным оценкам, крупные блокбастеры студий-мейджоров — это 70% выручки. Волнует ли это кого-то в государстве? Предлагается ли какая-то помощь? Нет, судя по всему, не волнует, и помощь не предлагается, — рассказывает представительница местной кинотеатральной индустрии, пожелавшая остаться анонимной.

Статистика сборов за уикенды после начала вторжения России в Украину только подтверждает факт полного доминирования в сфере интересов белорусского зрителя голливудского кино.

Два месяца подряд в прокате или лидирует, или занимает вторую строчку фильм «Анчартед: На картах не значится» — фактически последний голливудский блокбастер, успевший выйти в прокат. Сместить его с этой позиции на какое-то время удавалось российскому мультфильму «Финник», российской военной драме «Первый Оскар» и фильму-концерту южнокорейской группы BTS.

Сейчас в репертуарах белорусских кинотеатров значатся альтернативные фильмы. Например, американский хоррор «Взаперти» — первый оригинальный фильм, снятый для американского консервативного новостного сайта Daily Wire (в США фильм вышел сразу в интернете, минуя большой экран) или норвежский «Худший человек на свете» и японский «Сядь за руль моей машины». Если супергероика, то экранизация не американских, а европейских комиксов — итальянский «Дьяволик».

Чаще появляться картины, созданные при участии неочевидных стран-производителей. Например, финский хоррор «Скрежет», гонконгская мистика «Потустороннее», белорусская гангстерская комедия «Добро пожаловать в семью», украинский психологический триллер «Иллюзия контроля». Также увеличилась доля повторных релизов. Например, показывали дилогию «Брат» российского режиссера Алексея Балабанова.

Согласно статистике УП «Киновидеопрокат», практически ни одному из перечисленных релизов — заместителей Голливуда не удалось попасть в топ-5 лидеров по итогам одной из прошедших с начала войны недель. Единственное исключение — белорусский фильм «Добро пожаловать в семью», оказавшийся на пятом месте по сборам за 18−24 апреля.

Упор на индийское кино

На вопрос, чего ждать белорусским зрителям дальше, коммерческий директор частной сети кинотеатров Silver Screen Александр Демидович отвечает, что их компания планирует делать упор на индийское кино, на те болливудские ленты, которые попадают в лидеры проката.

— Дайте шанс Индии. В ближайшем будущем с нашей помощью индийское кино выйдет не только в Silver Screen, но и других сетях кинотеатров, — анонсирует Демидович. — Кроме того, Silver Screen попытается возобновить киберспортивные трансляции на большом экране, чтобы привлечь зрителей.

Катерина Пажитных, руководительница отдела маркетинга в белорусской компании «Медиа Контакт», занимающейся прокатом на территории республики авторских фильмов, говорит, что для тех фильмов, дистрибьюцией который они занимаются, на данный момент освободилось больше места в расписании кинотеатров. Но, говоря о долгосрочном планировании, Катерина не так оптимистична:

— Горизонт планирования сократился до максимально короткого. К сожалению, нам неизвестно, останутся ли независимые студии в партнерстве с российскими правообладателями. Что будет дальше, нельзя сказать. Может быть, в репертуаре останутся только российские фильмы.

Пажитных поделилась цифрами: в марте, после ухода мейджоров, посещаемость кинотеатров сократилась в пять раз. А в апреле сокращение достигает 6−8 раз.

— Вывод очевиден: на фильмы немейджоров, не крупнейших студий люди ходят гораздо меньше. Реакция зрителей на изменения в репертуарной сетке — это значительное снижение посещаемости кинотеатров в целом, — резюмирует собеседница.

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