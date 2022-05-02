В Перми горит пороховой завод

В Перми горит пороховой завод15
- 2.05.2022, 16:29
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Предприятие изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч».
В российской Перми произошел мощный "хлопок" на пороховом заводе, который изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч" и комплексам ПВО, сообщает телеграм-канал "Труха".
По предварительным данным два человека погибли, один пострадавший в больнице.
"Здание просто взлетело на воздух, у нас там мешки с порохом всю жизнь лежат, – рассказала одна из сотрудниц предприятия. – Построек сейчас просто нет".