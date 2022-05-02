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Что делали российские катера возле Змеиного

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  • 2.05.2022, 17:57
  • 16,506
Что делали российские катера возле Змеиного

В ОК «Юг» рассказали детали уничтожения российских «Рапторов».

Вражеские катера типа "Раптор", которые 2 мая успешно ликвидировали ВСУ, ночью пытались разведать обстановку в районе устья Дуная.

Как заявили в Оперативном командовании "Юг", почувствовав опасность, вражеские катера ретировались в сторону Змеиного, но и там их догнала кара "Байрактара", пишет сайт 24tv.ua.

Точными ударами 2 "Раптора" отправились в подводную корабельную группировку к крейсеру "Москва".

Вместе с тем, в северо-западной части Черного моря продолжает находиться корабельная группа с носителями крылатых ракет. Вероятность ракетных ударов по Украине остается высокой, говорится в сообщении.

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