Что делали российские катера возле Змеиного

Что делали российские катера возле Змеиного10
- 2.05.2022, 17:57
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В ОК «Юг» рассказали детали уничтожения российских «Рапторов».
Вражеские катера типа "Раптор", которые 2 мая успешно ликвидировали ВСУ, ночью пытались разведать обстановку в районе устья Дуная.
Как заявили в Оперативном командовании "Юг", почувствовав опасность, вражеские катера ретировались в сторону Змеиного, но и там их догнала кара "Байрактара", пишет сайт 24tv.ua.
Точными ударами 2 "Раптора" отправились в подводную корабельную группировку к крейсеру "Москва".
Вместе с тем, в северо-западной части Черного моря продолжает находиться корабельная группа с носителями крылатых ракет. Вероятность ракетных ударов по Украине остается высокой, говорится в сообщении.