В Украине установлен первый подозреваемый в убийствах и пытках жителей Бучи 2.05.2022, 19:37

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Сергей Колоцей

Им оказался уроженец Беларуси.

Бучанская окружная прокуратура установила первого подозреваемого в убийствах и пытках мирных жителей Бучи. Мужчина состоит на военной службе в Управлении федеральной службы войск Нацгвардии РФ. Его личность удалось установить благодаря помощи журналистов проекта «Слідство.Інфо», сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины. Он родом из Беларуси.

По данным следствия, подозреваемый в марте находился в Буче и жестоко обращался с мирными жителями, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия.

Например, одного из потерпевших он пытал, вынуждая сознаться в подрывной деятельности против армии РФ: бил прикладом автомата, гардой для ножа, руками и ногами, заставлял нюхать мертвое тело, имитировал казнь — стрелял рядом с ухом мужчины.

Более того, как установило следствие, подозреваемый вместе с другими российскими военнослужащими 18 марта убил четырех мирных жителей. Их тела со связанными руками и следами пыток бросили на улице — в начале апреля весь мир увидел их на первых кадрах из Бучи.

Журналисты уточняют, что момент убийства видели несколько свидетелей, один даже записал видео. Впоследствии эти свидетели опознали одного из убийц на видеозаписи из отделения курьерской службы СДЭК в Мозыре, где российские военные отправляли домой вещи, предположительно награбленные в Украине. Этот человек пересылал крышку багажника автомобиля.

«Слідство.Інфо» помогло установить личность подозреваемого, сопоставив его внешность, данные о почтовых отправлениях СДЭК в этот день и информацию из открытых источников.

Выяснилось, что мужчину зовут Сергей Колоцей, ему 35 лет, он родился и вырос в Мозыре, занимался единоборствами, затем переехал в Москву. По информации журналистов, он — офицер Росгвардии и командует одним из подразделений.

Мужчине заочно предъявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Проверяется его причастность к другим военным преступлениям, решается вопрос объявления в международный розыск. Полиция продолжает расследование.

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