Ракетный удар РФ по Одессе повредил церковь УПЦ Московского патриархата 2.05.2022, 20:30

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Об этом сообщил секретарь СНБО Украины.

В результате ракетного удара по Одессе вечером 2 мая была повреждена церковь Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, отвечая на вопрос ведущих.

"Что касается церкви Московского патриархата. Снесло крышу у них после атаки рашистов. К большому сожалению, там в Одессе есть погибшие и раненые после этой атаки. Сегодня они, конечно, они продолжают... это, наверное месть за 2 мая. Очень сложно понять, почему именно Одесса, которую они говорят, что якобы любят, якобы для них это родное место, – они начинают его понемногу уничтожать", – сказал Данилов.

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