Под Харьковом два месяца пролежали тела русских военных 7 2.05.2022, 21:46

14,274

Своих не бросают?

На выезде из Харькова два месяца пролежали трупы шести российских оккупантов, военную технику которых ранее разбили силы ВСУ. Их тела так и не забрали находившееся неподалеку сослуживцы.

Об этом сообщил начальник Следственного управления главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Своих не бросаем — фраза, которая, как и все, что говорит российское руководство и российская пропаганда, имеет вывернутое значение. На одном из выездов из Харькова, нашими войсками было разбито несколько единиц рашистской техники. Они бросили своих солдат, это не единичный случай, то есть или эти солдаты не свои, или плевать им и на своих, и на чужих, на всех, кроме себя», — отметил Болвинов.

По его словам, указанная территория находилась на линии фронта, но теперь защитники ВСУ вернули над ней контроль и увидели, что тела российских солдат пролежали там почти два месяца.

Болвинов добавил, что теперь правоохранители проводят необходимые следственные действия и фиксируют нанесенный агрессором ущерб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».