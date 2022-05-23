Defense Express: Какое вооружение Запада разблокирует море и чем Украина сможет достать до Воронежа 1 23.05.2022, 9:07

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иллюстрационное фото

Правила на поле боя резко изменятся.

Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении 40 миллиардов долларов для помощи Украине в войне с Россией. Также 23 мая в онлайн формате состоится Рамштайн 2.0 — вторая встреча Контактной группы по обороне Украины, в которой примут участие более 40 стран мира.

Какое вооружение страны Запада могут предоставить Украине и что изменит ход войны, в интервью Радио НВ главный редактор Defense Express Олег Катков.

— Что мы можем получить в рамках помощи США в размере $40 млрд?

— На самом деле, достаточно сложно [об этом] говорить. Например, вся информация о Пэтриот (англ. Patriot — ред.) появилась из формулировки в статье The Washington Post о том, что мы будем получать тяжелое вооружение: дальнобойные артиллерийские системы и системы Петриот. То есть исключительного перечня еще не существует или он не публичен. Он будет формироваться в сотрудничестве Киева и Вашингтона, учитывая огромное количество факторов.

Во-первых, это то, что нам нужно сейчас. Сейчас, как ни странно, нам нужна артиллерия. Поскольку ни одна сторона — ни мы, ни рашисты — не достигли [преимущества] в воздухе, единственным наиболее эффективным средством поражения остается артиллерийский огонь.

Нам будут продолжать предоставлять именно дальнобойные артсистемы и речь идет не только о нам уже хорошо знакомых M777, а, например, Паладинах (англ. Paladin — ред.) — это самоходная артиллерийская установка с почти аналогичной дальностью стрельбы, но, что более важно, она автоматизированная — есть цифровая система управления огнем.

На втором этапе речь должна идти о создании новых структурных единиц. Например, бригад, которые уже будут вооружены западными видами вооружения, то есть на западных танках, с западной артиллерией, с западными БМП или БТР — полностью, с организационной и материально-технической точки зрения, на образцах НАТО. Это очень важно, потому что банально легче обслуживать и управлять такими системами.

Насчет Пэтриотов. Надо понимать, что это крайне тяжелая, сложная система — десять машин в батарее и более полусотни в батальоне, более 600 обслуживающих ее военных инженеров.

— Если для систем Пэтриот нужно так много людей и техники, возникает вопрос: а что у нее за функционал?

— Это зенитно-ракетная система дальнего радиуса действия. По аэродинамическим целям (самолетам) она может работать на расстоянии до 160 километров. Против баллистических целей (такие, как ракеты Искандер) она работает на расстоянии до 50 километров.

Для США эта система является последним рубежом их противовоздушной и противоракетной обороны. На первом уровне находятся все же самолеты. И именно самолеты в США и странах НАТО играют, прежде всего, роль средств ПВО.

На мой взгляд, если и будет формироваться перечень с этим вооружением, то на первом месте должны стоять именно самолеты, потому что они более универсальны, позволяющие решить вопрос закрытия неба гораздо надежнее. Также они более функциональны, потому что могут не только работать как истребители ПВО, но и наносить удары по земле.

Пэтриоты — это средство обороны, а нам на этом этапе нужно иметь более универсальные средства.

Если мы говорим о самолетах, то ракета воздух-воздух AIM-120 имеет дальность 140−160 км, и этот самолет может находиться в любой точке страны, где он нужен. А Пэтриот будет стоять стационарно и будет защищать один район. К примеру, один Пэтриот должен защищать Киев, а еще один — Львов. Мы не сможем их перебрасывать на эти направления, где они нам сейчас нужны.

— Какова вероятность, что Украина получит самолеты? Кто нам сможет их предоставить?

— Пентагон в своих брифингах постоянно подчеркивает: «Мы работаем над тем, чтобы предоставлять эти вещи самостоятельно». У США — огромные запасы вооружения. Если мы говорим о самолетах, их количество измеряется в тысячах. И они как раз сейчас проходят перевооружение, то есть могут нам достаточно легко передать те же истребители четвертого поколения, потому что их все равно заменяют F-35, которые относятся к пятому поколению.

Если мы говорим о самоходных артиллерийских установках, то Паладинов в США более 500 единиц, то есть запасы США достаточно огромные.

Существует другой момент, когда нам нужна определенная система, например, противокорабельный ракетный комплекс наземного базирования, береговой. Нам просто мало Нептуна, мы не успели его произвести в нужном количестве. Сейчас США опрашивают наших союзников из других стран, кто готов поставить, потому что у США берегово-ракетного комплекса нет вообще. Согласно информации в СМИ, они сейчас обратились к норвежцам с предложением передать комплекс Naval Strike Missile. Если такое согласие будет достигнуто, США просто платят норвежцам деньги, а они передают нам это оружие.

— То есть, только противокорабельных ракет недостаточно, нужен комплекс для запуска?

— Если мы говорим о противокорабельных ракетах, то все равно что мы говорим о патронах — нам нужна винтовка, чтобы этим патроном выстреливать. Сейчас есть такие проблемы, но США их довольно быстро решают. И не только США, но все наши союзники.

Очень показателен пример, когда британцы нам передавали ракеты Бримстоун (англ. Brimstone — ред.). У нас не из чего было их запускать. Буквально через две недели сконструировали наземную пусковую установку, довольно примитивную, но она работает. Благодаря этим ракетам, которые бьют на 12−20 км с точки запуска и автоматически наводятся на танки противника, мы ее уже эффективно используем. А рашисты даже не понимают, что по ним прилетает, потому что это сверхзвуковая ракета, работающая по принципу: выстрелил и забыл. То есть мы выстреливаем 12 ракет сразу, машина уезжает, и все наши цели поражены.

Весь ВПК (военно-промышленный комплекс — ред.) всего мира сейчас работает на нас.

— Когда мы получим эти противокорабельные ракеты, как мы сможем использовать их? Как это нас усилит не только в обороне, а, возможно, и в контрнаступлении?

— Нам нужны противокорабельные ракеты с точки зрения деблокады морских портов. Они (и Гарпун, и Naval Strike Missile) позволяют нам закрыть всю юго-западную акваторию Черного моря от рашистских кораблей. Черноморский флот РФ будет вынужден работать исключительно где-то к югу или к востоку от Крыма. Вся территория от устья Дуная до мыса Тарханкут будет прикрыта полностью и там вероятность каких-либо действий российских кораблей будет сведена к нулю.

Это позволит нам при определенных условиях разблокировать наш порт Одесса и начать из него экспорт нашей продукции.

Но, опять же, те противокорабельные ракеты, которые можно установить на самолеты, будут значительно эффективнее. Если нам будут передавать любую сложную систему, то, на мой взгляд, ставка будет сделана на самолеты, истребители четвертого поколения типа F-16, возможно, F-15 и, как альтернатива, F/A-18. Одни из этих самолетов, но, по моему мнению, Украина их все же получит.

— Министры обороны более 40 стран мира должны принять решение о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS M270. Что это за системы и как мы можем их использовать?

— Это суперсистема, потому что это на самом деле не только РСЗО, но и универсальная пусковая установка, которая может стрелять как неуправляемыми снарядами на 45 километров, так и управляемыми ракетами на расстояние 70 километров. Это такой аналог Ольхи получается.

Самое главное: эта же система MLRS M270 может быть использована в качестве пусковой платформы для ракеты Атакамс (англ. Atacms — ред.). Это баллистическая ракета с дальностью 300 км. Если Украина получит Атакамс, дай Бог это произойдет, будет праздник на нашей улице. Это возможность решить множество вопросов с такими объектами, как аэродромы РФ (как на территории РФ, так и на территории оккупированного Крыма), с логистическими базами (для понимания: мы будем доставать, даже не подъезжая к границе, до Воронежа) с командными пунктами, связями.

То есть [разберемся со] всем тем, что обеспечивает их группировки и позволяет им бомбить наши города, кошмарить своей фронтовой авиацией. Мы закрываем огромный список вопросов именно этими ракетами Атакамс. Это та «длинная рука», которой нам не хватает с первого дня войны.

Если такое решение о передаче MLRS M270 и ракет Атакамс будет принято, то правила игры на поле боя резко изменятся, потому что мы, например, сможем отодвинуть их авиацию на 300 км дальше, а это значит, что ее эффективность упадет не в два-три, а в пять-десять раз. Они будут иметь большие площади подлета, должны будут брать больше топлива, чем боеприпасов; возможно, будет решен вопрос с вертолетами, потому что благодаря этим Атакамсам поражаются все передовые вертолетные площадки противника.

Из-за высокой эффективности системы и того, что мы, благодаря ей, сможем бить по территории РФ, решение о передаче будет коллективным от всего НАТО.

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