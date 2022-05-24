Ученые рассказали, как формируются планеты, на которых есть жизнь 24.05.2022, 16:52

Новое открытие было сделано на основе информации с телескопов ALMA в Чили.

Единственная известная планета, на которой есть жизнь, — это Земля. Она вращается вокруг Солнца, поэтому астрономы изучают планетные системы с звездами аналогичного размера, пишет «Хайтек».

Почти каждая вторая звезда в этой категории является двойной. Авторы новой работы из Копенгагенского университета выяснили, что планетные системы формируются совсем по-другому вокруг двойных звезд, по сравнению с одиночными.

Новое открытие было сделано на основе информации с телескопов ALMA в Чили. Авторы наблюдали за молодой двойной звездой на расстоянии около 1 000 световых лет от Земли. Двойная звездная система NGC 1333-IRAS2A окружена диском, состоящим из газа и пыли.

Примечательно, что движение газа и пыли почти не изменяются. Но раз в тысячу лет случаются короткие периоды — через каждые десять или сто лет — движение газа и пыли становится очень сильным. Двойная звезда становится в десять-сто раз ярче, пока не вернется в свое обычное состояние.

Такие циклы можно объяснить тем, что звезда двойная. Две звезды окружают друг друга, и через определенные промежутки времени их объединенная гравитация начинает влиять на окружающий газопылевой диск, в результате огромное количество материала падает на звезду. Падающие частицы вызывают значительное нагревание, а жара заставляет звезду светиться ярче.

Наблюдаемая звездная система все еще слишком молода для образования планет. Команда надеется продолжить наблюдения на ALMA, чтобы исследовать формирование планетных систем.

«Это захватывающий результат, поскольку в ближайшие годы для поиска внеземной жизни будут использовать несколько новых, чрезвычайно мощных приборов. Это поможет понять, как формируются планеты вокруг различных типов звезд. Такие результаты помогут найти места, где потенциально есть жизнь», — профессор Йес Кристиан Йоргенсен из Института Нильса Бора Копенгагенского университета, возглавляющий проект.

В центре внимания будут не только планеты, но и кометы. По словам авторов, кометы, вероятно, будут играть ключевую роль для развития жизни. Кометы часто имеют высокое содержание льда с присутствием органических молекул. Вполне можно представить, что органические молекулы сохраняются в кометах, а позже, при столкновении, молекулы вновь попадут на поверхность планеты и начнут развиваться.

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