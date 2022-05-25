Бронекулак для ВСУ: Литва передаст Украине военные джипы, грузовики и БТР 1 25.05.2022, 14:45

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В чем преимущество этого оружия?

Литва предоставит Украине 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников.

Об этом сообщил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter в среду.

"Мы готовим новую партию поддержки Украине. 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для работ по разминированию) скоро будут доставлены в Украину!" - написал Анушаускас.

M113 (Armoured Personnel Carrier M113) — бронетранспортёр США производился до 2007 г. Общий выпуск M113, включая машины на его базе, составил около 85 000 единиц. Длительное время оставался основным бронетранспортёром США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооружённых конфликтов. Состоит на вооружении ряда стран, включая США.

M113 используются для перемещения солдат, обеспечивая их защиту от огня из стрелкового оружия. Эти "боевые автобусы" стали первыми в мире военными машинами, корпус которых был исполнен полностью из алюминия. Использование алюминиевой брони позволило снизить вес боевой машины, сохранив приемлемый для экипажа и десанта уровень защиты от огня из стрелкового оружия.

Характеристики:

Экипаж, чел. - 2

Десант, чел. - 11

Пулемёты 1 × 12,7-мм M2HB

Тип двигателя V-образный 8-цилиндровый карбюраторный жидкостного охлаждения

Мощность двигателя, л. с. 215

Скорость по шоссе, км/ч 64

Скорость по пересечённой местности, км/ч 5,8 (на плаву)

Запас хода по шоссе, км 320

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