Ученые в Аргентине обнаружили останки летающей рептилии 1 25.05.2022, 21:39

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Размах крыльев птеразавра достигал 7 метров в ширину.

Древнее животное было найдено в Плоттье, провинции Мендоса. Исследователи прозвали его «драконом смерти».

Данный вид принадлежит к семейству птерозавров, которые жили на планете более 100 миллионов лет назад. Название «дракон смерти» он получил из-за перевода с греческого языка. Thanatosdrakon amaru переводится именно, как дракон смерти.

Сообщается, что его размеры просто поражали воображение. «Дракон смерти» по своим объемам вполне был сопоставим с размерами новых современных автобусов.

Животное принадлежит к виду амару, которое в переводе звучит, как летающий змей, именно поэтому его в простонародье называют летающей рептилией, - сообщает Cretaceous Research.

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