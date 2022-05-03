Названы два сценария распада РФ после войны с Украиной 3.05.2022, 7:45

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От островов Японии до Калининграда ФРГ.

Присутствует два возможных варианта завершения войны РФ против Украины. Первый предусматривает разделение государства на три и более части. Второй – относительное сохранение территориальной целостности России. При последнем сценарии Москва вынуждена будет отдать все захваченные территории – от островов Японии до Калининграда Германии. Многие представители российских властей понимают последствия исхода войны, поэтому пытаются наладить контакты с Западом. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью НВ он рассказал о том, что есть два варианта развития событий, и оба они проигрышны для России. В первом случае страна может быть разделена на три или больше частей. Во втором ей удастся в относительном порядке сохранить территориальную целостность. Руководство поменяется, но Москва вынуждена будет отдать захваченные земли.

"В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории – от островов Японии до Кенигсберга (Калининграда, - ред.), принадлежащего Германии", - считает Буданов.

Также он добавил, что большинство представителей военной и политической власти РФ понимают вероятный исход событий и уже ищут возможность диалога с Западом.

"И именно поэтому очень много попыток диалога с западным миром, несмотря на ту официальную риторику, которую они все используют. А вот неофициальная совсем другая: они боятся потерять свое состояние. И они понимают, чем это очень быстро для них закончится", - подчеркнул Кирилл Буданов.

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