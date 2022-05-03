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Оккупантов отбросили на 40 километров: в США рассказали о контрударе ВСУ под Харьковом

  • 3.05.2022, 7:53
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Оккупантов отбросили на 40 километров: в США рассказали о контрударе ВСУ под Харьковом

Войска РФ хотели прорваться к Донбассу, но потерпели поражение.

Украинские защитники провели контрнаступление на ряде направлений, что позволило отбросить российскую армию на 25 миль (порядка 40 километров) от Харькова, пишет в Twitter журналист американского издания Foreign Policy Джек Детч.

"Они надеялись получить Харьков и удержать его, чтобы продвинуться на Донбасс, но были вынуждены дальше отступить", - подчеркнул неназванный высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

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