Оккупантов отбросили на 40 километров: в США рассказали о контрударе ВСУ под Харьковом
- 3.05.2022, 7:53
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Войска РФ хотели прорваться к Донбассу, но потерпели поражение.
Украинские защитники провели контрнаступление на ряде направлений, что позволило отбросить российскую армию на 25 миль (порядка 40 километров) от Харькова, пишет в Twitter журналист американского издания Foreign Policy Джек Детч.
"Они надеялись получить Харьков и удержать его, чтобы продвинуться на Донбасс, но были вынуждены дальше отступить", - подчеркнул неназванный высокопоставленный представитель Министерства обороны США.