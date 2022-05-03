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«Боги войны»: ВСУ ювелирно уничтожили технику оккупантов на юге

  • 3.05.2022, 10:06
  • 3,694
«Боги войны»: ВСУ ювелирно уничтожили технику оккупантов на юге

Четкая работа украинской артиллерии попала на видео.

Вооруженные силы показали, как с воздуха уничтожают размещенную в южных регионах военную технику россиян.

Видео очередной ювелирной работы защитников опубликовано на странице оперативного командования Юг.

Артиллерией было нанесено несколько ударов по вооружению оккупантов.

"Наши артиллеристы - это настоящие "боги войны", которые наносят точные удары по технике противника", - говорится в сообщении.

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