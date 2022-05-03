«Боги войны»: ВСУ ювелирно уничтожили технику оккупантов на юге
- 3.05.2022, 10:06
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Четкая работа украинской артиллерии попала на видео.
Вооруженные силы показали, как с воздуха уничтожают размещенную в южных регионах военную технику россиян.
Видео очередной ювелирной работы защитников опубликовано на странице оперативного командования Юг.
Артиллерией было нанесено несколько ударов по вооружению оккупантов.
"Наши артиллеристы - это настоящие "боги войны", которые наносят точные удары по технике противника", - говорится в сообщении.