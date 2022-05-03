«Боги войны»: ВСУ ювелирно уничтожили технику оккупантов на юге 3.05.2022, 10:06

3,694

Четкая работа украинской артиллерии попала на видео.

Вооруженные силы показали, как с воздуха уничтожают размещенную в южных регионах военную технику россиян.

Видео очередной ювелирной работы защитников опубликовано на странице оперативного командования Юг.

Артиллерией было нанесено несколько ударов по вооружению оккупантов.

"Наши артиллеристы - это настоящие "боги войны", которые наносят точные удары по технике противника", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».