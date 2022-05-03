Оккупанты остались без «Форпоста» за $7 миллионов и семи «Орланов»1
- 3.05.2022, 10:43
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Очередной «аналоговнет» превратился в металлолом под ударами ВСУ.
За последние сутки противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск было сбито восемь воздушных целей.
Как сообщили в Telegram-канале Командования ВC ВСУ, пилотируемая авиация россиян фактически не входила в зону действия украинской ПВО.
В то же время, противник наносит ракетные удары и наращивает присутствие в воздушном пространстве Украины беспилотников. Вражеские БПЛА дают целеуказание артиллерии, осуществляют воздушную разведку и корректировку огня.
В течение суток было сбито:
один БпЛА "Форпост";
семь "Орлан-10".
"Форпост" сбило подразделение ЗРВ воздушного командования "Юг". Российский беспилотник оценивается в 7 миллионов долларов.
Как говорится в сообщении, это лицензированная израильская копия БпЛА "Searcher". По версии министерства обороны РФ, в 2019 году все запчасти дрона прошли импортозамещение, было установлено российское программное обеспечение, и он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК.