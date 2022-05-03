Оккупанты остались без «Форпоста» за $7 миллионов и семи «Орланов» 1 3.05.2022, 10:43

2,454

Очередной «аналоговнет» превратился в металлолом под ударами ВСУ.

За последние сутки противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск было сбито восемь воздушных целей.

Как сообщили в Telegram-канале Командования ВC ВСУ, пилотируемая авиация россиян фактически не входила в зону действия украинской ПВО.

В то же время, противник наносит ракетные удары и наращивает присутствие в воздушном пространстве Украины беспилотников. Вражеские БПЛА дают целеуказание артиллерии, осуществляют воздушную разведку и корректировку огня.

В течение суток было сбито:

один БпЛА "Форпост";

семь "Орлан-10".

"Форпост" сбило подразделение ЗРВ воздушного командования "Юг". Российский беспилотник оценивается в 7 миллионов долларов.

Как говорится в сообщении, это лицензированная израильская копия БпЛА "Searcher". По версии министерства обороны РФ, в 2019 году все запчасти дрона прошли импортозамещение, было установлено российское программное обеспечение, и он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».