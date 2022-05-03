Количество уничтоженных российских военных, по данным ВСУ, перевалило за 24 тысячи 5 3.05.2022, 11:32

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Наибольшие потери — на Изюмском направлении.

Украинские войска с начала полномасштабного вторжения России ликвидировали уже около 24,2 тыс. оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в "Фейсбуке".

Так, потери противника с 24 февраля по 3 мая среди личного состава составили около 24 тыс. 200 человек. Танков – 1 тыс. 62, боевых бронированных машин – 2 тыс. 567, артиллерийских систем – 475, реактивных систем залпового огня – 162, средств противовоздушной обороны – 80, самолетов – 194, вертолетов – 155.

Автомобильной техники и автоцистерн было уничтожено 1 тыс. 843, кораблей/катеров – 10, беспилотников оперативно-тактического уровня – 291, специальной техники – 38, а крылатых ракет – 84.

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Изюмском направлении", - добавили в Генштабе.

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