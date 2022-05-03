Минобороны США: Россия ведет «анемичную» войну на Донбассе 6 3.05.2022, 12:57

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Названы три проблемы, которые не позволяют войскам захватчика продвигаться.

Российские оккупанты имеют очень минимальный прогресс на Донбассе. Их работа в наземных операциях очень осторожна и неравномерна.

Продвижение на востоке Украины войск РФ такое медленное, потому что они до сих пор не смогли искоренить ряд проблем. Об этом заявил чиновник из американского оборонного ведомства во время брифинга.

Наиболее ощутимыми для армии захватчиков являются три проблемы:

плохое командование и дисциплина,

низкий моральный дух во многих подразделениях,

далеко не идеальная логистика.

По его словам, уже не раз были случаи, когда российские военные на востоке Украины заходили в какой-то населенный пункт, объявляли, что они его захватили, а потом выходили из него. И после этого ВСУ могли восстановить контроль за такими селами. Такие случаи уже переросли в тенденцию.

Также чиновник рассказал, что оккупанты пытаются учиться на своих ошибках, но им это пока не удается и они до сих пор страдают от указанных выше проблем.

Операции, которые российские войска проводят на земле, чиновник оборонного ведомства США назвал очень осторожными и неравномерными. По его словам, в некоторых случаях лучшее слово для описания таких операций – "анемичные".

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