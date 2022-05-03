В российской Твери на стоянке сгорели 38 грузовиков 8 3.05.2022, 13:19

8,020

Большинство из автомобилей выгорели дотла.

Под утро 3 мая на парковке транспортной компании в деревне Старая Константиновка возле Твери вспыхнул крупный пожар. Там загорелись грузовые автомобили, сообщает tverigrad.ru.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 4:30, первые пожарные расчеты незамедлительно прибыли на место. Ликвидация пожара была объявлена в 5:45.

Всего огонь повредил 38 грузовых автомобилей. В основном это «Газон Next» и «Газель Next». Большинство автомобилей уничтожены безвозвратно. Человеческих жертв в результате пожара удалось избежать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».