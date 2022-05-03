В российской Твери на стоянке сгорели 38 грузовиков

В российской Твери на стоянке сгорели 38 грузовиков8
- 3.05.2022, 13:19
- 8,020
Большинство из автомобилей выгорели дотла.
Под утро 3 мая на парковке транспортной компании в деревне Старая Константиновка возле Твери вспыхнул крупный пожар. Там загорелись грузовые автомобили, сообщает tverigrad.ru.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 4:30, первые пожарные расчеты незамедлительно прибыли на место. Ликвидация пожара была объявлена в 5:45.
Всего огонь повредил 38 грузовых автомобилей. В основном это «Газон Next» и «Газель Next». Большинство автомобилей уничтожены безвозвратно. Человеческих жертв в результате пожара удалось избежать.