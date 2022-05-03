закрыть
3 мая 2022, вторник, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В российской Твери на стоянке сгорели 38 грузовиков

8
  • 3.05.2022, 13:19
  • 8,020
В российской Твери на стоянке сгорели 38 грузовиков

Большинство из автомобилей выгорели дотла.

Под утро 3 мая на парковке транспортной компании в деревне Старая Константиновка возле Твери вспыхнул крупный пожар. Там загорелись грузовые автомобили, сообщает tverigrad.ru.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 4:30, первые пожарные расчеты незамедлительно прибыли на место. Ликвидация пожара была объявлена в 5:45.

Всего огонь повредил 38 грузовых автомобилей. В основном это «Газон Next» и «Газель Next». Большинство автомобилей уничтожены безвозвратно. Человеческих жертв в результате пожара удалось избежать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников