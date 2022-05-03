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Австрия не будет назначать нового посла в Беларусь

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  • 3.05.2022, 14:08
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Австрия не будет назначать нового посла в Беларусь

Уровень дипломатического представительства в Минске будет понижен.

Вена планирует снизить уровень дипломатического представительства до временного поверенного, сообщает НАУ.

Австрия воспринимает режим Лукашенко как союзника России во время агрессии в Украине и принципиально не имеет с ним никаких контактов. Понижение уровня представительства укладывается в эту тенденцию.

Посол Австрии Алоизия Вергеттер уже покинула Беларусь: у нее закончилась дипломатическая миссия. В отличие от посла, временный поверенный не должен вручать верительные грамоты Лукашенко.

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