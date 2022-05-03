Украинские десантники уничтожили бронетехнику и склад с боеприпасами оккупантов
- 3.05.2022, 14:14
- 6,636
На «отлично» сработала артиллерия 81-й бригады ВСУ.
Украинские артиллеристы нанесли удар по позициям ВС РФ, уничтожив бронетехнику и арсенал российских оккупантов.
Об этом сообщило командование десантно-штурмовых войск ВСУ, опубликовав соответствующее видео.
«На видео зафиксировано, как артиллерийское подразделение 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожает бронетранспортер и склад с боеприпасами российских оккупантов. И они пылают хорошо!», — говорится в описании к обнародованным кадрам.