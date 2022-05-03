Украинские десантники уничтожили бронетехнику и склад с боеприпасами оккупантов 3.05.2022, 14:14

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На «отлично» сработала артиллерия 81-й бригады ВСУ.

Украинские артиллеристы нанесли удар по позициям ВС РФ, уничтожив бронетехнику и арсенал российских оккупантов.

Об этом сообщило командование десантно-штурмовых войск ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

«На видео зафиксировано, как артиллерийское подразделение 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожает бронетранспортер и склад с боеприпасами российских оккупантов. И они пылают хорошо!», — говорится в описании к обнародованным кадрам.

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