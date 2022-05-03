закрыть
3 мая 2022, вторник, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские десантники уничтожили бронетехнику и склад с боеприпасами оккупантов

  • 3.05.2022, 14:14
  • 6,636
Украинские десантники уничтожили бронетехнику и склад с боеприпасами оккупантов

На «отлично» сработала артиллерия 81-й бригады ВСУ.

Украинские артиллеристы нанесли удар по позициям ВС РФ, уничтожив бронетехнику и арсенал российских оккупантов.

Об этом сообщило командование десантно-штурмовых войск ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

«На видео зафиксировано, как артиллерийское подразделение 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожает бронетранспортер и склад с боеприпасами российских оккупантов. И они пылают хорошо!», — говорится в описании к обнародованным кадрам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников