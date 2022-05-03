Военнослужащий ВСУ: В Кремле относятся к своим генералам, как к пушечному мясу 6 3.05.2022, 17:20

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Юрий Касьянов

Поэтому их не боятся отправлять на передовую в Украину.

Из-за множества проблем в наступлении российские военные руководители вынуждены прибывать на передовую, чтобы лично руководить боевыми действиями.

В Кремле относятся к своим генералам, как к пушечному мясу, которого в РФ "пруд пруди". Поэтому и не боятся отправлять их на передовую в Украину, чтобы они руководили наступлением на месте.

Об этом заявил волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов в интервью "Обозревателю". По его словам, главная причина, почему в Украине полегло уже много российских генералов – это то, что РФ недооценивала ВСУ. А вторая причина этого – то, что российское военное руководство вынуждено прикрывать собой несуразность своей армии.

"Они вынуждены лезть буквально на передний край, чтобы управлять войсками, которые плохо управляются, плохо обучены, плохо подготовлены, имеют плохую мотивацию. Это тоже сказывается на уровне управления войсками", – говорит Касьянов.

По его словам, генералы вынуждены приезжать на передовую, чтобы лично руководить войсками на месте. А это в свою очередь приведет к тому, что количество ликвидированных украинскими воинами военных руководителей армии РФ будет только расти.

"Чтобы закрыть очевидные огрехи в управлении войсками, эти генералы приезжают в опасные зоны, сами пытаются управлять, поднять плохо мотивированных бойцов в атаку своим примером и тому подобное. Ну и получают, конечно. Это нормально. Дохлых генералов будет еще больше", – отметил Касьянов.

Ранее сообщалось, что у РФ есть планы завершить войну против Украины до 9 мая в этом году. О планах Кремля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал Папе Римскому Франциску.

Однако украинская разведка называет другие даты. Отмечается, что Россия планирует закончить так называемую "спецоперацию" в Украине, а по сути войну, не раньше сентября 2022 года.