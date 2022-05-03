Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны 3.05.2022, 23:06

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Общая сумма прямого ущерба, нанесенного Украине из-за начатой РФвойны, достигла почти $92 млрд.

На 2 мая общая сумма прямого ущерба, нанесенного Украине из-за начатой Россией войны, достигла почти 92 млрд долларов — за более два месяца украинцы потеряли почти 90 тысяч автомобилей, передает epravda.com.ua.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.

За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли почти на 4.5 млрд долларов.

В то же время общие потери экономики Украины из-за войны, учитывая как прямые, так и косвенные потери вроде снижения ВВП, прекращения инвестиций, оттока рабочей силы, дополнительных расходов на оборону и социальную поддержку и т.д., колеблются от 564 млрд долл. до 600 млрд дол.

В новых расчетах проекта добавлены оценки потерь легковых автомобилей, которые произошли в результате уничтожения, повреждения или захвата частных авто. Речь идет о не менее 89,5 тысячи автомобилей, а общая стоимость таких авто, по предварительным оценкам, достигает более 1.3 млрд долларов.

Кроме того, по оценкам КSE, на 2 мая прямые потери предприятий (активов, складов) от войны уже составляют около 10 млрд дол.

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