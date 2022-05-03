Директор «Азовстали» рассказал о подземных убежищах под заводом 3.05.2022, 23:36

3,596

Защитники «Азовстали» 67-й день бьются в полном окружении.

Умелое использование подземных бункеров, тоннелей и бомбоубежищ под заводом «Азовсталь» позволило защитникам Мариуполя не только продолжить сопротивление, но и защитить сотни гражданских от бомбардировок. Об этом в интервью BBC рассказал генеральный директор предприятия Энвер Цкитишвили.

По его словам, система бункеров и бомбоубежищ была заложена в самой конструкции завода, который строился в советские времена. Всего на территории «Азовстали» предусмотрено 36 бомбоубежищ, в которых могут укрыться до 12 000 человек — при этом на самом заводе работало менее 11 000. Часть убежищ настолько крепки, что могут выдержать даже близкий ядерный взрыв, рассказал директор. Тоннели, хоть и не настолько укреплены, также могут дать определенную защиту людям.

Поэтому еще до войны прорабатывались планы укрытия на территории предприятия жителей Мариуполя. Энвер Цкитишвили рассказал, что подземные укрытия и коммуникации обстраивались и ремонтировались с 2014 года, для чего пришлось поднимать архивные чертежи — тогда украинцы не верили, что Россия не нападет снова, однако ожидали, что все ограничится обстрелами и бомбардировками, а не фактическим уничтожением города.

Директор завода рассказал, что в феврале 2022 года, незадолго до вторжения, на «Азовсталь» завезли припасы и воду, что впоследствии очень пригодилось. С трех сторон завод окружен водой, так что представляет собой достаточно удачно расположенную крепость, сказал Энвер Цкитишвили.

По его словам, в фильтрационных лагерях для беженцев российские военнослужащие специально разыскивают людей, знакомых с расположением объектов на «Азовстали», чтобы выяснить больше про подземные коммуникации. Сейчас, помимо солдат и офицеров ВСУ, на территории завода находятся 250 мирных жителей, из которых 30−40 — дети.

Героизм защитников предприятия Энвер Цкитишвили сравнил с обороной Сталинграда, подчеркнув, что город на Волге никогда не был окружен полностью, и помощь приходила из-за реки — в то время как защитники «Азовстали» 67-й день бьются в полном окружении. Директор напомнил, что во время Второй мировой войны в 1941 году Мариуполь был оставлен Красной армией за один день.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».