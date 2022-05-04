ВСУ освободили от оккупантов четыре населенных пункта на юге Украины
- 4.05.2022, 7:39
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Уничтожены десятки военных и 15 единиц техники армии РФ.
Украинские военные возобновили контроль над четырьмя населенными пунктами на Николавщине и Херсонщине.
На южном направлении также было уничтожено 47 оккупантов и 15 единиц вражеской военной техники, сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.
За прошедшие сутки, 3 мая, оккупанты продолжали возводить и укреплять свои позиции на Херсонском и Николаевском направлении, но активных наступательных действий не вели, а обстреливали украинских защитников из артиллерии и бронированной техники.
В то же время мобильные противотанковые группы смогли обеспечить контроль над территорией четырех населенных пунктов вблизи админграницы Николаевщины и Херсонщины.
Ранее на Харьковщине Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Русская Лозовая. Именно из этого населенного пункта, пока оно было в оккупации, захватчики вели прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.
Также мы сообщали, что на юге Украины ВСУ провели успешные операции по освобождению пяти населенных пунктов. Враг продолжает вести артиллерийско-минометные обстрелы по населенным пунктам.