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«Бандероли от Байрактаров»: по позициям РФ на Змеином нанесли новый удар

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  • 4.05.2022, 7:49
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«Бандероли от Байрактаров»: по позициям РФ на Змеином нанесли новый удар

Видеофакт.

Украинские военнослужащие снова нанесли удар по позициям противника на острове Змеиный.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Очередное "посещение" вражеских позиций на Змеином. Бандероли (удары – УНИАН) от "Байрактаров": адресная доставка на склад БК и в КП", - говорится в сообщении.

Командование также обнародовало видео этой работы "Байрактаров".

Напомним, что 2 мая возле острова Змеиный Вооруженнst силы Украины уничтожили два вражеских катера типа "Раптор".

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