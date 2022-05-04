В белорусской армии началась внезапная проверка «сил реагирования» 7 4.05.2022, 8:17

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Воинским частям и подразделениям в состоянии боевой готовности приказано отправиться маршем в «назначенные районы».

В Вооруженных Силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

«Цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что запланировано перемещение значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.

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