Украинские пограничники эффектно уничтожили триколор РФ, обманув снайперов врага

Украинские пограничники эффектно уничтожили триколор РФ, обманув снайперов врага1
- 4.05.2022, 8:43
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Видеофакт.
Пограничники уничтожили российский флаг, который враг разместил на украинской наблюдательной башне в Сумской области и прикрыл позициями снайперов.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНИАН.
Триколор рашисты разместили посреди ночи на наблюдательной башне в нескольких метрах от границы с Россией.
Чтобы украинские пограничники не сняли флаг, противник на этом направлении разместил позиции снайперов.
Пограничники, учитывая обстановку, провели успешную операцию по уничтожению российского флага.
"Благодаря профессионализму, мастерству и ловкости нашим защитникам удалось незаметно приблизиться квадрокоптером до башни и сбросить на нее взрывчатку, в результате чего российский триколор уничтожен", - рассказали в погранслужбе.