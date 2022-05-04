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Украинские пограничники эффектно уничтожили триколор РФ, обманув снайперов врага

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  • 4.05.2022, 8:43
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Украинские пограничники эффектно уничтожили триколор РФ, обманув снайперов врага

Видеофакт.

Пограничники уничтожили российский флаг, который враг разместил на украинской наблюдательной башне в Сумской области и прикрыл позициями снайперов.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНИАН.

Триколор рашисты разместили посреди ночи на наблюдательной башне в нескольких метрах от границы с Россией.

Чтобы украинские пограничники не сняли флаг, противник на этом направлении разместил позиции снайперов.

Пограничники, учитывая обстановку, провели успешную операцию по уничтожению российского флага.

"Благодаря профессионализму, мастерству и ловкости нашим защитникам удалось незаметно приблизиться квадрокоптером до башни и сбросить на нее взрывчатку, в результате чего российский триколор уничтожен", - рассказали в погранслужбе.

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