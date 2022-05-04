Российские НПЗ сократили переработку нефти на 7% 1 4.05.2022, 8:58

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Санкции ЕС и США действуют.

По данным издания «Коммерсантъ», на фоне санкций ЕС и США за войну против Украины объем переработки нефти в РФ продолжает сокращаться. По предварительным данным, в апреле он уменьшится на 7% относительно марта, до 670 тыс. тонн в сутки.

Проблемы российских переработчиков могут усугубиться в мае, когда крупнейшие трейдеры прекратят закупки как минимум у государственных нефтекомпаний.

«Петромаркет» по просьбе «Коммерсанта» подсчитал, что первичная переработка нефти в России в апреле, по предварительным данным, снизилась по сравнению с мартом на 7%, до примерно 670 тыс. тонн в сутки. Причем в пределах месяца динамика тоже была отрицательной: 19 апреля, она составляла 675 тыс. тонн в сутки.

Ключевой причиной снижения нефтепереработки стали санкции США и ЕС за спецоперацию РФ на Украине, осложнившие экспорт отечественной нефти и нефтепродуктов.

США и Великобритания ввели полное эмбарго, ЕС этого пока не сделал, но уже сейчас многие европейские конечные потребители и трейдеры стали отказываться от операций с российскими энергоносителями.

В условиях ограниченного резервуарного парка российским нефтекомпаниям пришлось уменьшить переработку, поскольку в случае затоваривания НПЗ пришлось бы просто останавливать. Тем не менее, несмотря на ремонты НПЗ в период сезонного увеличения спроса на топливо, цены на бензин снижались в марте и апреле. За 24 дня апреля среднесуточный экспорт бензина составил 10,6 тыс. тонн в сутки, что более чем на 20% ниже мартовского показателя.

Аналогичные проблемы с экспортом нефти привели к тому, что российским компаниям в условиях санкций приходится снижать добычу. На конец апреля снижение добычи составило 9% относительно марта.

ЕС активно обсуждает эмбарго на закупки российской нефти, что нанесет еще больший ущерб экспорту.

В значительной степени эмбарго может быть реализовано добровольными отказами покупателей. Глава BP (объявила о прекращении участия в «Роснефти», где владеет 19,5%, и СП в России, списав $24 млрд) Бернард Луни 3 мая заявил, что четыре НПЗ компании в Европе уже отказались от нефти из России: «Я могу подтвердить, что они чисты от российских молекул». По оценкам ВР, добыча в РФ в апреле могла уменьшиться на 1 млн баррелей в сутки, а в мае есть вероятность ее снижения еще на столько же.

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