Кыргызстан запретил символику Z и российские пропагандистские фильмы о войне в Украине 7 4.05.2022, 10:33

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Общественность страны единодушно осуждает российское вторжение в Украину.

Власти Кыргызстана отменили разрешение на показ трех пророссийских фильмов о войне в Украине и запретили демонстрацию буквы «Z» во время празднования 9 мая.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Азамат Жаманкулов сообщил в , что Государственный киноцентр «Кыргызтасмасы», кинорегулятор при Минкультуры, вводит запрет на показ в Кыргызстане ряда российских художественных фильмов о событиях в Украине, пишет сайт central.asia-news.com.

Сообщение Жаманкулова появилось через несколько дней после того, как расположенное в Бишкеке Общественное объединение «Русский культурный центр «Гармония», финансируемый российским правительством, обратился в «Кыргызтасмасы» для получения разрешения на показ в Кыргызстане фильмов «Донбасс. Окраина», «Ополченочка» и «Солнцепек», выпущенных в 2019 и 2021 годах, в рамках кинофестиваля «Время правды».

Все три картины рассказывают о войне на востоке Украины, при этом поддерживаемые Россией сепаратисты предстают как положительные герои, а главными антагонистами являются украинские военные.

Сначала кыргызский кинорегулятор выдал прокатные удостоверения, затем отменил свое решение.

«В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызской Республики, Государственное Учреждение «Кыргызтасмасы» отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ вышеперечисленных фильмов на территории Кыргызской Республики», — говорится в официальном сообщении.

Граждане Кыргызстана выразили свою поддержку под сообщением министра культуры в Фейсбуке.

«Спасибо Минкультуры КР за адекватное решение, за то, что остановили пропаганду войны. Вот если бы... мы прекратили платить за вещание РФ, было бы вообще прекрасно», — написала Гульзада Медралиева, менеджер международной компании «Тяньши».

«Это правильно. Надо думать о будущем», — написала Анара Сулайманова, учитель русского языка и литературы.

«Не надо подкидывать дрова в костер», — добавила она.

Айгуль Насирдинова, профессор Международной академии архитектуры Евразии, поддержала запрет.

Решение о показе российских фильмов в Кыргызстане необходимо принимать лишь после заключения экспертов касательно содержания пропаганды, считает она.

Политолог Алмаз Тажыбай, живущий в Бишкеке, отметил, что культура через искусство и творчество должна распространять идеи гуманизма и человечности.

«А такое “творчество”, которое популяризирует враждебность, насилие и нарушение прав человека, нужно запрещать», — сказал Тажыбай в интервью «Каравансараю».

Запрет символики «Z»

В то же время, Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) 21 апреля распространил предупреждение о недопустимости использования в Кыргызстане символа «Z», который обозначает поддержку вторжения российских войск в Украину.

«Органы национальной безопасности призывают организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать напрокат военную форму и костюмы с символом “Z” способствующую разжиганию межнациональной розни, что запрещено кыргызским законодательством.

Кроме того, ГКНБ призывает граждан не использовать символику «Z» на параде в честь 9 мая в Бишкеке.

Эту букву латинского алфавита можно регулярно видеть на танках и форме российских войск, вторгшихся в Украину.

Среди российских жителей она стала символом поддержки войны и угрозы тем, кто выступает против нее.

Кыргызские полицейские также отлавливают и штрафуют водителей, изобразивших на стеклах и кузове своих автомобилей букву «Z».

За наклейку «Z» в Кыргызстане грозит наказание — штраф от 5,500 сомов ($70).

«Отключить российские каналы»

Несмотря на то, что Бишкек придерживается нейтралитета и воздерживается от критики Москвы, общественность единодушно осуждает российское вторжение в Украину.

В конце марта в Бишкеке прошли митинги в поддержку Украины. Собравшиеся держали флаги Кыргызстана и Украины, а также плакаты «Нет войне!», «Кыргызстан с Украиной».

Один из участников митинга, бишкекский журналист Адиль Турдукулов, заявил, что Кыргызстан должен выйти из экономического и военного блоков с Россией.

«Помимо этого, из страны нужно вывести все российские военные базы», — сказал он в интервью «Каравансараю».

Бишкекчанка Асель Кубанычбекова, одна из участниц митинга, сказала «Каравансараю», что все ее друзья, коллеги и знакомые сочувствуют Украине и не поддерживают войну, которую развязали российские власти.

«Наши власти по объективным причинам вынуждены быть нейтральными, но мы, кыргызстанцы, не обязаны молчать», — говорит она.

«Мир должен знать, что наш народ против того кошмара, который Россия творит в отношении братского украинского народа».

«Кремлевские телеканалы зомбируют людей, многие из которых не умеют отличать правду от лжи, и думают, что Россия воюет с нацистами», — сказала Кубанычбекова.

«Нынешняя ситуация — еще одна веская причина, почему необходимо отключить российские каналы в нашей стране».

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