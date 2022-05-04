Горы техники и десятки «двухсотых»: ВСУ дали отпор врагу на юге Украины

Горы техники и десятки «двухсотых»: ВСУ дали отпор врагу на юге Украины1
- 4.05.2022, 10:47
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Украинские мобильные противотанковые группы потеснили оккупантов.
На Юге Украины ВСУ в течение суток уничтожили около полусотни врагов. Российские оккупанты потеряли и беспилотники, и зенитно-ракетные комплексы и даже склады.
Украинские мобильные противотанковые группы обеспечили контроль на территории 4 населенных пунктов возле админграницы Николаевщины и Херсонщины, сообщили в ОК "Юг".
Общие потери врага за сутки составили:
47 рашистов и 15 единиц техники;
2 беспилотника-разведчика;
радиолокационную станцию и дизель-генератор;
2 зенитно-ракетных комплекса;
8 единиц автомобильной техники.
"Также уничтожили 7 складов, колонну противника с боеприпасами и горюче-смазочными материалами", – сообщили военные.