Горы техники и десятки «двухсотых»: ВСУ дали отпор врагу на юге Украины 1 4.05.2022, 10:47

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Украинские мобильные противотанковые группы потеснили оккупантов.

На Юге Украины ВСУ в течение суток уничтожили около полусотни врагов. Российские оккупанты потеряли и беспилотники, и зенитно-ракетные комплексы и даже склады.

Украинские мобильные противотанковые группы обеспечили контроль на территории 4 населенных пунктов возле админграницы Николаевщины и Херсонщины, сообщили в ОК "Юг".

Общие потери врага за сутки составили:

47 рашистов и 15 единиц техники;

2 беспилотника-разведчика;

радиолокационную станцию и дизель-генератор;

2 зенитно-ракетных комплекса;

8 единиц автомобильной техники.

"Также уничтожили 7 складов, колонну противника с боеприпасами и горюче-смазочными материалами", – сообщили военные.

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