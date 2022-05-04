Белорусские предприятия ожидают массовые банкротства 7 4.05.2022, 10:54

6,460

иллюстрационное фото: vb.by

Компании столкнулись с букетом проблем.

В Беларуси из-за жестких западных санкций, а также в связи с девальвацией нацвалюты компании столкнулись с букетом проблем.

Бизнес-союзы сигнализируют, что не исключены и банкротства предприятий, сообщает belmarket.by.

Нарастание кризисных явлений

О глубине проблем свидетельствуют результаты мартовского опроса бизнеса, который провел среди своих участников Совет по развитию предпринимательства (консультативный орган правительства).

Все компании-респонденты отметили, что экономические санкции негативно сказываются на деятельности предприятий, приводят к снижению спроса на продукцию, работы и услуги как на внешнем, так и на внутреннем рынках.

При этом 89 % опрошенных отметили сокращение объемов экспорта, проблемы с проведением расчетов с зарубежными партнерами. Все организации, опрошенные Советом по развитию предпринимательства, заявили также о росте дебиторской, кредиторской задолженности и сокращении собственных оборотных средств.

С тем, что кризис — это надолго, согласны даже представители госорганов.

«Во ІІ и ІІІ кварталах будет происходить нарастание кризисных явлений. Безусловно, правительство настроено на то, чтобы оперативно на это реагировать», — заявил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на мартовском деловом форуме, организованном Республиканской конфедерацией предпринимательства.

В связи с «кризисными явлениями» деловое сообщество уже обратилось к государству с просьбой о помощи и поддержке. Например, крупные компании, которые входят в Совет по развитию предпринимательства, просят о снижении фискальной нагрузки и предлагают провести амнистию капитала.

Все бизнес-союзы также сейчас поднимают вопрос о том, что в кризисные времена государству следует подставить плечо реальному сектору экономики.

Антикризисные предложения

В письме, которое направил в Минэкономики Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского, акцентируется внимание на том, что «в целях сохранения трудовых коллективов и оперативного реагирования на текущую ситуацию» нужно расширить права нанимателей и разрешить им «существенно менять условия труда». В частности, предлагается предоставить нанимателям право в одностороннем порядке устанавливать «режим гибкого рабочего времени отдельных работников или коллективов структурных подразделений с оплатой труда за отработанное время».

Кроме того, БСПН предлагает оказать помощь малоимущим гражданам, а именно освободить их от уплаты подоходного налога, а также разработать «механизм предоставления субъектам хозяйствования рассрочки на уплату налогов».

С учетом сложностей с расчетами, которые возникли у белорусских компаний из-за западных санкций, БСПН предлагает правительству разрешить субъектам малого и среднего предпринимательства наличный вид расчетов «в пределах 5–10 % от выручки для закупки сырья и материалов для собственного производства».

В свою очередь, Республиканский союз промышленников и предпринимателей обратился в Минэкономики с просьбой о предоставлении налоговых каникулах для бизнеса, а также об отмене ряда норм в законодательстве, которые предусматривают уголовную ответственность за экономические преступления.

В общем, белорусский бизнес просит власти о либерализации. Деловое сообщество предупреждает, что нужны неотложные меры по поддержке бизнеса, так как велик риск банкротства предприятий.

Александр КАЛИНИН, председатель Белорусского союза предпринимателей:

— Мы накануне серьезного кризиса, который начнет развиваться со ІІ квартала. В условиях западных санкций и из-за произошедшей девальвации для предприятий растут цены на сырье и комплектующие, причем в некоторых случаях в разы.

На фоне жесткой фискальной политики оборотные средства предприятий вымываются, а дешевых финансовых ресурсов сегодня реальному сектору экономики никто не обещает.

Мы предлагаем правительству пересмотреть подходы к фискальной политике. Нынешняя учетная политика приводит к тому, что налоговые обязательства предприятий, которые работают по общей системе налогообложения, возникают уже при отгрузке продукции, когда оплаты еще может не быть. Соответственно, у предприятий вымываются оборотные средства.

Дополнительное давление на «оборотку» производственных предприятий оказывают высокие отчисления в Фонд социальной защиты населения (34 % от фонда оплаты труда). Еще Директивой № 4 в 2010 году предусматривалось перераспределение пенсионного страхования с нанимателя на наемных работников, но это положение директивы до сих пор не реализовано, поэтому при кризисных явлениях возможны проблемы не только с выплатой зарплаты, но, соответственно, и с выплатой пенсий.

Еще один фактор, вымывающий оборотные средства предприятий, — налоги на недвижимость и землю: они у нас взимаются без учета реальной прибыли предприятий. Фискальная система, основанная на таких подходах, работала в условиях устойчивой экономики, но сейчас, на фоне задержки расчетов и падения выручки предприятий, она покажет свое несовершенство.

Поэтому, на наш взгляд, сейчас нужно пересматривать фискальную систему, нужны оперативные меры государства по поддержке реального сектора экономики. В условиях начавшейся девальвации и роста цен необходимо принять меры для пополнения оборотных средств предприятий, а выпадающие доходы бюджета компенсировать повышением акцизов и временного повышения ставки НДС. Иначе страна столкнется с многочисленными банкротствами.

Ведь производственные компании, которые работают на импортном сырье, сейчас из-за санкций, а также из-за девальвации столкнулись с букетом вышеперечисленных проблем. В связи с этим вопросы занятости и зарплат становятся очень острыми, поэтому бизнесу нужна срочная поддержка со стороны государства и понимание, как мы будем жить в условиях новой реальности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».