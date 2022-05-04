В США наблюдали в небе огненный шар в десять раз ярче Луны 1 4.05.2022, 12:28

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Внимание очевидцев привлек громкий шум, сопровождавший появление метеора.

Жители трех американских штатов стали свидетелями редкого зрелища — вхождение в атмосферу Земли небесного тела, называемого метеором, болидом или огненным шаром.

Об этом сообщает NASA.

Яркий метеор был замечен в небе в утренние часы. Внимание очевидцев привлек громкий шум, сопровождавший появление оранжевого огненного шара с белым хвостом за ним.

Объект, который ученые назвали болидом, двигался на юго-запад со скоростью 88500 километров в час, разбиваясь на части и опускаясь глубже в атмосферу Земли. Он распался примерно на высоте 55 километров от поверхности планеты над болотистой местностью в Луизиане.

О том, что они стали свидетелями этого зрелища, сообщили более 30 человек в Арканзасе, Луизиане и Миссисипи.

Как сообщают в Национальном космическом агентстве США, фрагментация огненного шара генерировала достаточно энергии, чтобы создать ударные волны, распространявшиеся на землю, вызывая удары и вибрацию. На пике метеор был более чем в 10 раз ярче полнолуния.

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