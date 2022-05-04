Пятая часть белорусов вынуждена экономить на еде 7 4.05.2022, 17:58

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Граждане нашей страны ощущают ухудшение своего финансового положения.

Пятая часть белорусов вынуждена экономить на еде, больше трети столкнулись со снижением доходов. При этом бизнес тоже ощущает ухудшение ситуации, но пока не смотрит в будущее слишком пессимистично. Это показал опрос по ситуации в экономике Беларуси, который провели аналитики исследовательского центра BEROC, пишет zerkalo.io.

Экономика оказалась под двойным ударом

Во второй раз за последние два года белорусская экономика сталкивается с непривычным для рецессий и кризисов ударом — шоком предложения (резкое сокращение предложений). Вкупе с шоком спроса (резкое снижение или возрастание спроса) это бьет по экономике гораздо сильней, чем обычное наличие только второго из них, отмечает старший экономический сотрудник BEROC (Киев) Дмитрий Крук.

— Это существенно ухудшает ожидаемые последствия кризиса, потому что у нас проседает одновременно и спрос, и продолжение. Значит, мы получаем большое по масштабам проседание ВВП, сопровождаемое при этом растущими ценами. Это по определению гораздо хуже, чем привычная ситуация рецессии на основе шока спроса, — объясняет эксперт.

По итогам первого квартала падение ВВП не оказалось таким масштабным, как можно было ожидать. Скорее всего, это связано с высокими ценами на внешних рынках и сохраняющейся энерцией так называемого внешнеторгового чуда — активного роста экспорта. Оказывает влияние также некоторый запас прочности у экономических властей и подушка безопасности, которую накопили предприятия. Погружение в рецессию только началось, и пока ее влияние затрагивает не обширную часть компаний и населения. В целом же ситуацию Дмитрий Крук оценивает как «зависание», подчеркивая, что еще предстоит понять, какими будут последствия шоков.

По его словам, ситуация в экономике может развиваться по одному из пяти сценариев. Но все они связаны с падением ВВП: при самом оптимистичном сценарии, то есть в случае скорого снятия санкций, — это будет снижение на 5%, а при самом пессимистичном — на 20%.

— Самый плохой сценарий — «камнем на дно». Это отнюдь не возврат в девяностые, а возврат примерно к уровню дохода на стыке 2007−2008 годов, — комментирует Дмитрий Крук.

Белорусы ощущают ухудшение своего финансового положения

Большинство белорусов ожидает негативного влияния санкций на свой уровень жизни, отката в экономическом развитии, следует из опроса BEROC. Более 60% респондентов согласны с утверждением, что экономика Беларуси уже сейчас находится в кризисе.

Исследование также показало, что у 35% респондентов доходы по факту снизились, а с учетом тех, кто ощутил снижение дохода за счет роста цен и изменения курса валют, количество таких людей увеличивается до 52%.

— Это в первую очередь люди, занятые в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Работники без высшего образования. Большой процент снижения среди самозанятых и предпринимателей. Соответственно распространенная причина снижения доходов — сокращение числа заказов. Это серьезно отличается от ситуации в ковидные времена, когда причинами снижения доходов были неоплачиваемые отпуска, потеря подработок и неполные рабочие недели, — отмечает академический директор BEROC Катерина Борнукова.

При этом 41% участников опроса признались, что стали экономить на еде из-за падения доходов. Эксперт говорит, что если перенести результаты опроса на всю страну, то получится, что вынуждены экономить около 21% белорусов (тут нужно делать поправку на особенности исследования, его проводили среди жителей городов).

— Мы видим ухудшение настроений — индекс потребительской уверенности упал. Это означает, что, скорее всего, внутренний спрос в Беларуси тоже начинает сокращаться. Но при этом нет ухудшения макроожиданий (речь, к примеру, в том числе про такие экономические показатели, как объемы производства и потребления, доходов и расходов. — Прим. ред.). Думаю, что большую роль в этом плане сыграла стабилизация ситуации на валютном рынке.

Бизнес настроен менее пессимистично

Исследование ситуации в малом и среднем бизнесе показало в целом негативное ожидание будущего. Оценки своего экономического положения у компаний ухудшились и дошли до самой низкой отметки, повторив показатели декабря 2020 года. В меньшей степени просело финансовое положение бизнеса. При этом компании не ожидают существенного ухудшения ситуации в ближайшие месяцы, вероятно, полагая, что негативные шоки, связанные с войной в Украине и санкциями против Беларуси, уже оказали свое влияние.

— В строительстве компании почему-то относительно позитивно видят свое будущее, хотя это та отрасль, которая сильно подвержена риску из-за ставок на кредиты и финансовых проблем, — говорит старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский.

Среди вопросов, которые беспокоят бизнесменов, традиционно оказалась макроэкономическая нестабильность, колебания валютного курса, высокая неопределенность экономической среды, низкий спрос и впервые поднявшийся в пятерку лидеров разрыв логистических цепочек, нехватка сырья и комплектующих.

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