«Альфа-Банк» предупредил о возможном отключении своих карт Visa и Mastercard 2 4.05.2022, 19:03

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Ими нельзя будет расплачиваться за рубежом в магазинах, а также снимать наличные.

Белорусский «Альфа-Банк» предупредил своих клиентов о том, что с 5 мая может произойти частичное отключение карт Visa и Mastercard «из-за позиции американских банков».

Карты Visa и Mastercard Альфа-Банка перестанут работать за рубежом: ими нельзя будет расплачиваться в магазинах, а также снимать наличные.

«Если вы находитесь в другой стране, просим вас увеличить лимиты на снятие валюты в InSync и обналичить нужную сумму. После 00.00, 5 мая мы не возьмем комиссию, сколько бы денег вы не сняли. Однако это могут по-прежнему делать иностранные банки, будьте внимательны. Понимаем экстренную необходимость в наличных для тех, кто отправляется на отдых или в командировку. Поэтому будем индивидуально рассматривать такие случаи при обращении в отделение и при необходимости выдавать валюту раньше срока», — отметили в банке.

Кроме того с 5 мая станет недоступна оплата приложений, подписок и встроенных покупок в зарубежных сервисах, а также в Яндекс Go/Еде/Плюсе. Карты Visa и Mastercard в белорусских рублях продолжат работать внутри страны, а также в сервисах Ozon и Wildberries.

Также будут недоступны переводы с карты на карту в иностранной валюте: нельзя будет получить или отправить деньги. Это касается переводов на карты зарубежных банков, а также переводов по Беларуси. У клиентов не получится снять иностранную валюту в банкоматах и кассах белорусских банков или оплатить покупку в иностранной валюте на территории Беларуси (например, в Duty Free).

Напомним, США 6 апреля ввели «полные блокирующие санкции в отношении российских Сбербанка и Альфа-Банка.

В белорусской «Альфе» подчеркивали, что их финучреждение под ограничение не попадает.

— Ограничения введены в отношении Альфа-Банка в России. «Альфа» в Беларуси — это отдельный бизнес в составе международного консорциума. В отношении него и бизнеса в Беларуси каких-либо ограничений не вводили, — сказали в банке.

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