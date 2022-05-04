РФ сосредоточила 40 вертолетов в Белгородской области 17 4.05.2022, 19:47

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Кроме этого, в Черном море сейчас три российских носителя крылатых ракет.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал сосредоточение войсками РФ авиатехники вблизи государственной границы в Белгородской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Российская армия стянула четыре десятка вертолетов в приграничные районы. Их могут использовать для ударов по населенным пунктам Украины или провокациям.

"Кроме того, противник сосредоточил до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области в непосредственной близости от государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

В акватории Черного моря сейчас находится три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка черноморского флота России продолжает изолировать район боевых действий, ведет разведку и огневую поддержку на приморском направлении.

Также не исключается возможность привлечения корабельного состава к ракетным ударам по территории Украины.

Сейчас в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носителя крылатых ракет "Калибр".

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