В Донецкой области украинцы сбили очередную российскую крылатую ракету 4.05.2022, 21:00

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Фотофакт.

Вчера в Донецкой области, подразделением противовоздушной обороны одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск ВС Украины была успешно сбита крылатая ракета оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в службе по связям с общественностью Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Российское ракетное оружие было направлено унести жизнь многих мирных украинцев, однако было сбито воинами-десантниками. Следует отметить, что это уже 6-я крылатая ракета, уничтоженная подразделениями противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Вместе к победе! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине", - говорится в сообщении.

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