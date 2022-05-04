В Донецкой области украинцы сбили очередную российскую крылатую ракету
- 4.05.2022, 21:00
- 2,742
Фотофакт.
Вчера в Донецкой области, подразделением противовоздушной обороны одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск ВС Украины была успешно сбита крылатая ракета оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в службе по связям с общественностью Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Российское ракетное оружие было направлено унести жизнь многих мирных украинцев, однако было сбито воинами-десантниками. Следует отметить, что это уже 6-я крылатая ракета, уничтоженная подразделениями противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Вместе к победе! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине", - говорится в сообщении.