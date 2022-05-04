Из Беларуси по Украине была запущена как минимум 631 ракета 15 4.05.2022, 22:36

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Последняя ракета была запущена 3 мая.

Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» собрала и обобщила все известные ей ракетные запуски с белорусской территории на украинскую, которые начались в 6.20 24 февраля 2022 года.

В составленной группой визуализированной хронологии хорошо видно, что к началу марта запусков отсюда было совсем немного, будто россияне «прощупывали» реакцию других стран на бомбардировку Украины с территории Беларуси.

После же запуски делались преимущественно с наступлением темноты или в условиях сильной облачности, чтобы по возможности скрыть траекторию полета и виды запускаемых ракет.

Первый пик запусков был зафиксирован 9 марта, в тот день сделали минимум 35 ракетных пусков. К началу апреля запуски шли по нарастающей день за днем, а наибольшей бомбардировке из Беларуси Украина подверглась 1 апреля. В тот день ракеты запускали в прямом смысле каждые 10 минут, прикрывая отступление российской армии с севера Украины.

При этом запуски ракет с территории Беларуси, пусть и не в таких масштабах, продолжаются до сегодняшнего дня. Последний пуск был вчера, 3 мая в 11:35.

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