Разведка: Российские генералы отчитываются о «захвате» населенных пунктов, до которых даже не дошли 5 5.05.2022, 11:15

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Разбираться в ситуации отправили главу Генштаба Герасимова.

Высшее руководство войск России и лично президент Владимир Путин получают фейковые сведении о ситуации на войне против Украины. Отсутствие реальной информации на фронте уже привело к гибели не одной тысячи российских военных и провалу поставленных военных задач. Руководители армий не знают реального наличия сил и средств, и гонят разбитые группировки вперед, чтобы выполнить задачу любой ценой. В отчеты попадают якобы взятые украинские города, до которых вражеские войска даже не дошли.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на данные украинских спецслужб. Указывается, что в Кремле и высшем военном командовании РФ не владеют реальной ситуацией в Украине.

В частности, во время одной из проверки в Минобороны РФ выяснили, что в апреле два генерала отправили в направлении Николаева и Кривого Рога неполные подразделения. Силы ВСУ превосходили возможности россиян, поэтому такое решение было признано несостоятельным. Генералы лишились должностей и на некоторое время были помещены в СИЗО.

Заявляли о "захвате" пунктов, до которых даже не дошли

В спецслужбах Украины также говорят, что поскольку Кремль ставит неадекватные задачи перед армией РФ, военным приходится отдавать нелепые приказы и отчитываться об их реализации.

За последнюю неделю Москве говори ли, что российские войска взяли Гуляйполе, вышли на границы Херсонской области и существенно продвинулись в Харьковской области в направлении Славянска.

Однако штабные офицеры, которые пишут отчеты и примерно владеют реальным данными, между собой говорят, что в перечне пунктов, которые, дескать, "захвачены" Россией, есть и такие города, к которым оккупантам не удалось даже приблизиться.

Герасимов приезжал в Украину, чтобы разобраться в ситуации

Согласно определенным сведениям спецслужб, прибытие в зону боевых действий начальника Генштаба Валерия Герасимова связано с тем, что он хотел понять, насколько отчеты, которые ему предоставляются, отличаются от настоящей картины действий.

Армия РФ не знает, как идти в атаку на Запорожье и Кривой Рог

Примечательно, что в командных пунктов войск России выстраивают планы о продвижении в Запорожье и Кривой Рог, однако по сведениям на начала мая, ни у кого из офицеров нет информации, как это можно сделать.

В штабе знают, как на генералов давят из Москвы для выполнения задач как можно скорее. По этой причине за 70 суток войны погибло много представителей высшего командного состава, которых лично вынуждали ехать чуть ли не на передовую.

Фейковые "победы" создают для телевидения

Реальные возможности войск России в Запорожье отличаются от задач, которые были поставлены Кремлем. Поэтому оккупанты снимают видеоролики о якобы "победах". Участие в съемках принимают так называемые военные корреспонденты, другие пропагандисты и актеры из оккупированного Крыма.

Известно, что снимали пропагандистские ролики с постановками боев с ВСУ, раздачей гуманитарки и рассказывали о взятии под контроль Гуляйполя и приближении к Запорожью.

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