Бойцы 59-й бригады смешали с землей сразу несколько САУ оккупантов 6.05.2022, 7:33

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Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли мощный удар по позициям вражеской артиллерии. В результате враг понес потери.

Об этом сообщается на странице 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка в социально сети Facebook.

Защитники Украины накрыли огнем артиллерии сразу несколько САУ противника.

"Ловите очередную серию блокбастера "Орки, welcome to Hell". Спойлер: арта ВСУ против арты Мордора, добро победило, уничтожив три САУрона. Авторы сценария, режиссеры, операторы – бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Генеральный продюсер — ВСУ", — пишут украинские воины.

В подтверждение своим словам бойцы ВСУ опубликовали видео своей мастерской боевой работы.

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