ВСУ нанесли серьезный урон войскам РФ на Донбассе 6.05.2022, 7:39

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Уничтожена вражеская техника вместе с оккупантами.

За четверг на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 11 атак агрессора, уничтожили 24 единицы сухопутной техники и сбили 7 воздушных целей оккупантов РФ.

Как говорится в сообщении штаба Операции Объединенных сил, благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

"В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 11 единиц боевой бронированной и 5 единиц автомобильной техники врага. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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