ВСУ нанесли серьезный урон войскам РФ на Донбассе
- 6.05.2022, 7:39
- 7,180
Уничтожена вражеская техника вместе с оккупантами.
За четверг на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 11 атак агрессора, уничтожили 24 единицы сухопутной техники и сбили 7 воздушных целей оккупантов РФ.
Как говорится в сообщении штаба Операции Объединенных сил, благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.
"В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 11 единиц боевой бронированной и 5 единиц автомобильной техники врага. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.