«Боевые буряты» Путина попались на грабежах и пытках украинцев 6.05.2022, 7:53

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фото: reuters

Названы имена мародеров.

Украинские правоохранители установили военнослужащих российской в/ч 46108, нарушивших законы и обычаи войны. Это Баясхалан Шультумов и Павел Аганаев.

Как рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова, к такому выводу пришли сотрудники прокуратуры совместно с СБУ и Департаментом спецрасследований Нацполициии.

"По данным следствия, в начале марта 2022 года во временно оккупированном селе Бузова Бучанского района они незаконно ворвались в частный дом, где скрывались от зверств захватчиков сразу несколько семей. Военные РФ угрожали гражданским огнестрельным оружием и физической расправой. Среди потерпевших даже женщины и дети. А мужчин они били прикладом автомата, руками и ногами", - сообщили в ОГП.

Известно, что, кроме издевательств, военные армии мародеров забрали у людей 60 тысяч долларов денежных сбережений. Правоохранители проверяют этих лиц также на причастность к совершению других военных преступлений на территории Украины.

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