Бойцы ВСУ разгромили подразделения «элитной» дивизии ВДВ России 6.05.2022, 7:55

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Оккупанты понесли огромные потери.

Российские оккупационные войска в результате боев с Вооруженными силами Украины продолжают нести значительные потери.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РФ.

Кроме того, в связи с постоянными санитарными потерями личного состава противник осуществляет наращивание системы медицинского обеспечения войск, используя сеть гражданских лечебных заведений на временно занятых территориях Харьковской области.

"На базе Купянской городской больницы оккупантами был обустроен госпиталь", - добавили в Генштабе.

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