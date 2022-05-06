Британская разведка: Сопротивление на «Азовстали» срывает планы РФ на Донбассе

Британская разведка: Сопротивление на «Азовстали» срывает планы РФ на Донбассе2
- 6.05.2022, 8:43
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Защитники Мариуполя обескровили группировку войск оккупантов.
Российские войска в Мариуполе второй день продолжают наземное наступление на металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на заявления РФ о том, что они будут стремиться только к его блокированию.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
В ведомстве сообщили, что возобновившиеся попытки России овладеть "Азовсталью" и завершить захват Мариуполя, вероятно, связаны с предстоящим празднованием Дня Победы 9 мая и желанием Владимира Путина добиться символического успеха в Украине.
"Эти усилия дались России ценой потери личного состава, оборудования и боеприпасов. Пока украинское сопротивление продолжается на "Азовстали", российские потери будут нарастать и срывать их оперативные планы на юге Донбасса", - говорится в сообщении.